AMD ralli vedas Nasdaqi ja S&P 500 indeksid rekorditeni

Nasdaqi liitindeks juhtis tõusu, kerkides 0,71% rekordilise 22 941,67 punktini.
Foto: AFP/Scanpix
Nasdaqi liitindeks juhtis tõusu, kerkides 0,71% rekordilise 22 941,67 punktini, mida vedas AMD aktsia ralli. S&P 500 tõusis 0,36% ja sulgus samuti kõigi aegade tipus 6740,28 punktil. Dow Jonesi tööstusindeks liikus aga vastassuunas, langedes 0,14%.
