Raadiohommikus: 150miljoniline leping ja suure haardega lennufirma

Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis pakume kuulajatele intervjuusid 150 miljoni eurose lepingu sõlminud ettevõtte juhiga, samuti 177 miljoni eurose käibega lennufirma juhatuse liikmega, aga ka suurturniiri Eestisse meelitanud börsifirma juhatuse esimehega.
- Ettevõtja Ain Hanschmidt selgitab neljapäeval Äripäeva raadios Jõelähtmes toimuva suurürituse Maarjamaale toomise tagamaid.
- Foto: Tanel Meos
Tallinna börsil noteeritud Infortar toob koos Eesti Golfi Liiduga Eestisse profigolfi võistlussarja, mille auhinnafond ulatub 300 000 euroni. Ajakirjanik Ellen Jõgi võttis nööbist kinni Infortari suuraktsionäril ja juhatuse esimehel Ain Hanschmidt
il, kes selgitas täpsemalt Jõelähtmes toimuva suurürituse Maarjamaale toomise tagamaid.
Kell 8.30 tuleb stuudiosse Saksa Condori sõsarlennufirma Marabu Airlines juhatuse liige Mattias Tammeaid
, kellega räägime täpsemalt Eestisse registreeritud ettevõtte siinsest haardest, tegevusest ja tulevikuplaanidest.
Pärast kella 9.00 uudiseid helistame stuudiost MDSC Systemsi juhatuse liikmele Kristjan Kamdron
ile, kellelt küsime värskelt sõlmitud raamlepingu tagamaid, millega tarnitakse Eesti ja Leedu relvajõududele 150 miljoni euro ulatuses välihaiglaid.
Hommikuprogrammi toovad kuulajateni Janno Riispapp ja Kristjan Kurg.
Edasi jätkub saatepäev järgmiste saadetega:
10.00–11.00 “Password”.
Sisuturundussaates räägib disainiagentuuri Hable juht Otto Jaansoo
turundusele kaasa aitavast heast kodulehest, mis peab tema sõnul tekitama ka tundeid – esimeste sekundite kogemus ja emotsioon on väga tähtsad.
Saates tuleb juttu ka sellest, et veebilehte uuendades ei pea kõike nullist uuesti alustama, tihti saab hakkama ka lihtsama facelift’iga. Lisaks räägitakse sellest, kuidas valida agentuuri, millal animatsioon ja video päriselt aitavad. Miks LLMide ajastul on lehel vaja rohkem võrreldavat infot ning miks “Põhjamaine lihtsus” võib just eksporditurgudel eristuda.
Saadet juhib Hando Sinisalu.
11.00–12.00 “Globaalne pilk”. Möödunud reedel kuulutati välja tänavune Nobeli rahupreemia saaja. Autasu anti Venezuela demokraatiaaktivistile ja opositsiooniliidrile Maria Corina Machadole, kes on üle 20 aasta võideldnud Ladina-Ameerikas demokraatlike väärtuste eest. Seekordses saates räägimegi kuulsatest paguluses olevatest dissidentidest, nende rollist tänases maailmas ja kui edukalt on neil õnnestunud jätkata distantsilt kodumaa eest seismist.
Külas on teleajakirjanik Tarmo Maiberg
ja Avatud Eesti Fondi juht Mall Hellam
.
Lisaks vaatame saates ka ühe aktivisti hinge, kes külma sõja ajal USAs ajas Eesti asja.
Saatejuht on Eget Velleste.
12.00–13.00 “Kinnisvaratund”.
Külas on riigiarhitekt Tõnis Arjus
ja Tallinna linnaarhitekt Andro Mänd
, kes räägivad, kuidas maa- ja ruumiamet ning Tallinna linn kujundavad avalikku ruumi.
Arjuse sõnul on üle riigi maade lihtsalt võõrandamisega ühel pool, asemele tuleb riigi ja rahva hüvangu nimel maade väärindamine. Mänd ja Arjus räägivad, milline on poliitikute mõju planeerimisele ning mida arvavad asjast noored.
Saatejuht on Siim Sultson.
15.00–16.00 “Investeerimisportfell 2030”.
Uurime, kuidas ehitada portfelli, mis ei ole pelgalt Exceli tabel, vaid pigem elu planeerimise tööriist. Külas on aasta investori tiitliga pärjatud ettevõtja ning Naisinvestorite Klubi eestvedaja Kristi Saare
.
Arutleme, milline peaks üldse olema investori portfellistrateegia, mis on riskihalduse üks nii-öelda märkmepaberile fikseeritud reegel kaotuste vältimiseks, kuidas vältida psühholoogilist valu, kui tuleb hakata portfellist iseendale dividende maksma või varasid müüma ning kuidas nautida oma töö vilju, ilma et tekiks tunne, et raha saab äkki ikkagi otsa.
Saadet juhib Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Jana Saarkoppel.
Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.
Kuulamislingi ja nädala saatekava leiab siit.
