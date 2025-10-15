Raadiohommikus: 150miljoniline leping ja suure haardega lennufirma

Hommikuprogrammi toovad kuulajateni Janno Riispapp ja Kristjan Kurg.

Edasi jätkub saatepäev järgmiste saadetega:

10.00–11.00 “Password”. Sisuturundussaates räägib disainiagentuuri Hable juht Sisuturundussaates räägib disainiagentuuri Hable juht Otto Jaansoo turundusele kaasa aitavast heast kodulehest, mis peab tema sõnul tekitama ka tundeid – esimeste sekundite kogemus ja emotsioon on väga tähtsad.

Saates tuleb juttu ka sellest, et veebilehte uuendades ei pea kõike nullist uuesti alustama, tihti saab hakkama ka lihtsama facelift’iga. Lisaks räägitakse sellest, kuidas valida agentuuri, millal animatsioon ja video päriselt aitavad. Miks LLMide ajastul on lehel vaja rohkem võrreldavat infot ning miks “Põhjamaine lihtsus” võib just eksporditurgudel eristuda.

Saadet juhib Hando Sinisalu.

11.00–12.00 “Globaalne pilk”. Möödunud reedel kuulutati välja tänavune Nobeli rahupreemia saaja. Autasu anti Venezuela demokraatiaaktivistile ja opositsiooniliidrile Maria Corina Machadole, kes on üle 20 aasta võideldnud Ladina-Ameerikas demokraatlike väärtuste eest. Seekordses saates räägimegi kuulsatest paguluses olevatest dissidentidest, nende rollist tänases maailmas ja kui edukalt on neil õnnestunud jätkata distantsilt kodumaa eest seismist.

Lisaks vaatame saates ka ühe aktivisti hinge, kes külma sõja ajal USAs ajas Eesti asja.