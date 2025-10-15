Äripäev
Eigo Siimu: põllumajanduses loeb usaldus – kui põllumehel läheb hästi, läheb hästi ka meil

Scandagra Eesti AS tegevjuhi Eigo Siimu sõnul on põllumajandusvaldkonna süda koostöö ja vastastikune usaldus. Pärast esimest kümmet kuud ametis tõdeb ta, et sektor on küll keerulises seisus, kuid just nüüd on kõige olulisem seista põllumehe kõrval ja aidata tal raskused üle elada.
Scandagra juht Eigo Siimu rõhutab, et põllumajanduse edu alus on usaldus ja koostöö põllumehega.
  • Foto: Mikk Otsar
„Me ei saa ilma põllumeesteta ja põllumees ei saa ilma meieta,“ ütleb Scandagra juht Eigo Siimu, kelle sõnul on ettevõtte tugevus just omavahelises partnerluses. Scandagra müüb väetisi, seemneid ja taimekaitsevahendeid, ostab kokku vilja ning tegutseb ka söödasektoris – kõik need valdkonnad toetavad üksteist. „Me ei ole lihtsalt tarnija, vaid nõustame ja planeerime koos põllumehega, kuidas hooaja jooksul paremini hakkama saada,“ lisab Siimu.
Tema hinnangul on tänane põllumajandus seismas keerulisel maastikul: ilmastikuolud ja turuhinnad on muutnud saagikuse ja kasumlikkuse kõikuvaks. „Kolm rasket aastat on olnud selja taga ja 2025. aasta andis alguses lootust, kuid lõpp jäi tagasihoidlikuks. Väetise ja vilja hinnad ei käi käsikäes – sisendite maksumus kaalub üle selle, mis põllult vastu saadakse,“ kirjeldab ta olukorda.
Ettevõte on pidanud kohanema, pakkudes klientidele paindlikke lahendusi ja krediiti. „Põllumehel ei pruugi olla võimalik sisendeid kohe välja osta, seega teeme tehinguid aasta peale või isegi kaup kauba vastu,“ räägib Siimu. „See tähendab, et võtame ka ise riske, aga teisiti poleks võimalik – kui põllumehel läheb hästi, läheb hästi ka meil.“

Artikkel jätkub pärast reklaami

Lisaks puudutab saade vilja ja söödaturgu. Kuigi toidunisu ja rapsiga on ilmast ja turust sõltuvalt tulnud ette raskusi, on Scandagra suutnud eksportida toidunisu ja katta ka kohaliku söödavajaduse. „Viljakasvatus on riskantne, aga vajalik. Meie roll on aidata põllumehel oma saaki väärindada ja turule tuua,“ ütleb Siimu.
Saatekülaline: Eigo Siimu, Scandagra Eesti AS tegevjuht
Saatejuht: Juuli Nemvalts
