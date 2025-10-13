Tagasi 13.10.25, 14:48 Maailma suurim kruiisilaev saab oma mootori südamikud nüüd Eestist. ABB: „Vajame veel 40 inimest“ ABB tegi oma Jüri tehnoloogialinnakusse investeeringu, mis tõstis Eesti olulisust ka maailma suurima kruiisilaeva ehk Royal Caribbeani Icon-klassi laeva valmimises. Nimelt saab see merehiiglane oma mootorite „südamikud“ nüüd just Tallinna külje alt Jürist.

ABB tootmisüksuse juht Argo Aavik ning mootorite ja generaatorite tehase juht Indrek Saarma.

Foto: Harro Puusild

Tööstuskontsern ABB käivitas septembris Jüri tehnoloogialinnakus korraga kaks strateegilist üksust: tuulegeneraatorite globaalse hoolduskeskuse ning mootorite ja generaatorite tehases asuva suurte sünkroonstaatorite tootmisliini.

Sünkroonstaator on suurte laevade veealuste elektrimootorite ehk Azipod-mootorite oluline komponent. Azipod 360‑kraadise pöörlemisvõimega mootor, mis parandab laeva manööverdamisvõimet, on energiasäästlikum ja väiksema müraga. Üks kruiisilaev kasutab tavaliselt 3–4 sellist mootorit. Eriline on siin asjaolu, et varem tehti nii suuri staatoreid Soome tehases.

Näiteks saavad kõik Royal Caribbeani tellitud ja maailma suurimad ehk Icon-klassi laevad Azipodid, mille südamikud on toodetud just Tallinna külje all. Seega on Eesti roll selles tarneahelas kasvanud.

Artikkel jätkub pärast reklaami

ABB tootmisüksuse juht Argo Aavik ning mootorite ja generaatorite tehase juht Indrek Saarma selgitasid saates „Tööstusuudised eetris“, et sünkroonstaatorite tootmismahud on juba praegu paar aastat ette ära müüdud. „Kahtlemata on tegu väga olulise sündmusega meie jaoks, tegemist ei ole lihtsalt n‑ö ruumilise kasvuga, vaid pigem sammuga uute võimekuste ja kõrgema lisandväärtusega toodete suunas,“ selgitas Aavik.

Saarma lisas, et väljakutsed on nüüd ka suuremad ja see puudutab eeskätt kvaliteedinõudeid. „Nüüd hakkavad tooted minema ka kohtadesse, kus hooldamine on viieaastase intervalliga,“ lisas Saarma.

Aavik selgitas, et see mootor peab hoolduseta vee all vastu pidama viis aastat ja seda saab hooldada ainult kuivdokis. „Võib endale ette kujutada, mis juhtib, kui kruiisilaevaga, mille pardal on 10 000 inimest, peaks midagi juhtuma keset merd. Hinnanguliselt võib selle kulu olla kuni miljon eurot või dollarit päevas,“ sõnas Aavik.

Veel ütles Saarma, et tehtud investeeringute tõttu on ABB Eestis tööle võtnud 60 uut inimest, kuid puudu on endiselt mitukümmend. „Et ära teenindada kogu see vajadus, mis meil täna on, siis pea 40 inimest läheb veel vaja,“ sõnas Saarma.

Saadet toetab Radius Machining.