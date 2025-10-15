Äripäev
  • OMX Baltic−0,26%292,68
  • OMX Riga−0,48%906,44
  • OMX Tallinn−0,46%1 916,18
  • OMX Vilnius−0,31%1 258,46
  • S&P 500−0,16%6 644,31
  • DOW 300,44%46 270,46
  • Nasdaq −0,76%22 521,7
  • FTSE 1000,1%9 452,77
  • Nikkei 2251,8%47 692,38
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,43
Merko käivitas Riia südalinnas järgmise ehitusetapi

Börsiettevõte Merko Ehituse tütarettevõte käivitas Riias ühe oma elamuprojekti teise etapi, mille tulemusena valmib järgmise aasta lõpuks 80 korteriga hoone.
Tallinnas on Merko Ehitusel töös Kullo hoone ehitus.
  • Tallinnas on Merko Ehitusel töös Kullo hoone ehitus.
  • Foto: Andras Kralla
Merko Ehitus tütarettevõte SIA Merko Mājas on käivitanud Riias Skanste linnaosas Arena Garden Towersi korteriarendusprojekti teise etapi. 2027. aasta alguses valmib 13-korruseline hoone 80 korteriga aadressil Arēna tn 3.
