Merko käivitas Riia südalinnas järgmise ehitusetapi

Tallinnas on Merko Ehitusel töös Kullo hoone ehitus.
Foto: Andras Kralla
Merko Ehitus tütarettevõte SIA Merko Mājas on käivitanud Riias Skanste linnaosas Arena Garden Towersi korteriarendusprojekti teise etapi. 2027. aasta alguses valmib 13-korruseline hoone 80 korteriga aadressil Arēna tn 3.
Balti riikide suurim ehitusmaterjale, remonditarvikuid ja kodutehnikat turustav jaekett Kesko Senukai alustab ulatuslikku laienemist kõigil oma turgudel, nii Eestis, Lätis kui Leedus, plaaniga avada kogu piirkonnas üle 30 uue kaupluse. Hetkel käib aktiivne otsing jaemüügiks sobilike ehituskruntide ja ruumide leidmiseks.