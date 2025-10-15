Tagasi 15.10.25, 06:00 Väike alevik meelitab kinnisvaraplaanidega uusi elanikke Haljala alevikus on praegu pisut vähem kui tuhat elanikku. Vallavalitsus kavandab aga uute elamute rajamist, kus järgnevatel aastatel võiks kodu leida isegi kuni 300 inimest.

Üks võimalik arendusala on staadioni tagumisse otsa kortermajade ette jääv 1,34 ha suurune Põllu 10 kinnistu.

Foto: Haljala vallavalitsus

Haljala vald on vähem kui 4300 elanikuga Eestis väiksemate hulgas ning nagu mujalgi, ollakse hädas elanike arvu vähenemisega. Vallakeskuse Haljala aleviku elanike arv oli 2021. aasta jaanuari algul 1057, tänavu jaanuaris oli arv 972.