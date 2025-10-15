Väike alevik meelitab kinnisvaraplaanidega uusi elanikke

Üks võimalik arendusala on staadioni tagumisse otsa kortermajade ette jääv 1,34 ha suurune Põllu 10 kinnistu.
Foto: Haljala vallavalitsus
Haljala vald on vähem kui 4300 elanikuga Eestis väiksemate hulgas ning nagu mujalgi, ollakse hädas elanike arvu vähenemisega. Vallakeskuse Haljala aleviku elanike arv oli 2021. aasta jaanuari algul 1057, tänavu jaanuaris oli arv 972.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Rakvere kesklinnas on üksteisest kiviviske kaugusel kerkimas kolm uhiuut korterelamut ühtekokku 61 korteriga. Kui paks tengelpung valmis tuleb panna ning mida arvab ja soovitab ostjatele kinnisvaraekspert Peep Sooman?