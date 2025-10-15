Tagasi 15.10.25, 09:32 Maksulaekumine ületab eelarveootusi Kaheksa kuu maksulaekumine ületab rahandusministeeriumi teatel eelarveootusi, peamiselt tänu paremale tulumaksu laekumisele.

Haridusminister Kristina Kallas, rahandusminister Jürgen Ligi, peaminister Kristen Michal ja endine siseminister Lauri Läänemets mullusel riigieelarve pressikonverentsil.

Foto: Liis Treimann

Augustis ulatus valitsussektori eelarvepuudujääk 342 miljoni euroni ehk 0,8% SKPst. Rahandusministeerium teatas, et tänu juriidilise isiku tulumaksu heale laekumisele oli puudujääk 207 miljoni euro võrra väiksem kui mullu samal ajal, mil see oli 1,4% SKPst.