Maksulaekumine ületab eelarveootusi

Haridusminister Kristina Kallas, rahandusminister Jürgen Ligi, peaminister Kristen Michal ja endine siseminister Lauri Läänemets mullusel riigieelarve pressikonverentsil.
Foto: Liis Treimann
Augustis ulatus valitsussektori eelarvepuudujääk 342 miljoni euroni ehk 0,8% SKPst. Rahandusministeerium teatas, et tänu juriidilise isiku tulumaksu heale laekumisele oli puudujääk 207 miljoni euro võrra väiksem kui mullu samal ajal, mil see oli 1,4% SKPst.
