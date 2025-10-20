Bitcoini tõus vallandas krüptosektoris ralli

Bitcoin kallines esmaspäeval üle 2%, ületades taas 110 000 dollari taseme. Tõus andis hoogu krüptosektori aktsiatele ja suurendas investorite usku, et oktoobris toimunud langus oli vaid ajutine tagasilöök.
Kauplemisplatvormide Robinhood ja Coinbase aktsiad lisasid vastavalt ligi 5% ja 3,5%.
Foto: Reuters/Scanpix
Krüptovaluuta hinna tõusust võitsid ka sektoriga seotud ettevõtted. Bitcoini bilansis hoidva Strategy aktsia kerkis üle 4% pärast teadet, et ettevõte ostis 168 bitcoini keskmise hinnaga 112 051 dollarit. USA väärtpaberi- ja börsikomisjonile (SEC) esitatud aruande järgi kuulub ettevõttele nüüd kokku 640 418 bitcoini väärtusega 47,4 miljardit dollarit, kirjutas Yahoo Finance.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Emotsionaalne turundus ei tähenda ainult reklaame, rääkis disainiagentuur Hable juht Otto Jaansoo. Tema sõnul ka koduleht peab tekitama tundeid - esimeste sekundite kogemus ja emotsioon on väga tähtis.