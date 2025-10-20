Äripäev
  • OMX Baltic−0,01%293,12
  • OMX Riga0,3%914,45
  • OMX Tallinn0,26%1 906,05
  • OMX Vilnius−0,19%1 261,88
  • S&P 5001,13%6 739,21
  • DOW 301,17%46 731,27
  • Nasdaq 1,43%23 004,37
  • FTSE 1000,52%9 403,57
  • Nikkei 2253,37%49 185,5
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,17
  20.10.25, 21:54

Bitcoini tõus vallandas krüptosektoris ralli

Bitcoin kallines esmaspäeval üle 2%, ületades taas 110 000 dollari taseme. Tõus andis hoogu krüptosektori aktsiatele ja suurendas investorite usku, et oktoobris toimunud langus oli vaid ajutine tagasilöök.
Kauplemisplatvormide Robinhood ja Coinbase aktsiad lisasid vastavalt ligi 5% ja 3,5%.
  • Foto: Reuters/Scanpix
Krüptovaluuta hinna tõusust võitsid ka sektoriga seotud ettevõtted. Bitcoini bilansis hoidva Strategy aktsia kerkis üle 4% pärast teadet, et ettevõte ostis 168 bitcoini keskmise hinnaga 112 051 dollarit. USA väärtpaberi- ja börsikomisjonile (SEC) esitatud aruande järgi kuulub ettevõttele nüüd kokku 640 418 bitcoini väärtusega 47,4 miljardit dollarit, kirjutas Yahoo Finance.
