Balti börsidel oli roheline päev, Wall Street kerkis intressiotsuse ootuses

Igapäevased sadade miljardite dollarite ulatusega aktsiahindade kõikumised on Wall Streetil muutumas tavapäraseks. Suured tehnoloogiafirmad, mis juhivad aktsiaturu vankumatut tõusu, muutuvad üha volatiilsemaks.
USA peamised aktsiaindeksid kerkisid esmaspäeval uute rekordtasemeteni, kui investorid reageerisid positiivselt uudistele edusammudest USA ja Hiina kaubandusläbirääkimistes enne sel nädalal toimuvat riigipeade kohtumist.
Käesoleva aasta teisel poolel on taastuvenergia turg Balti riikides ja Poolas selgelt elavnenud, ütleb Mantas Auruškevičius, 8,5-protsendilise tootlusega võlakirju praegu pakkuva investeerimisettevõtte „Atsanaujinčios energetikos investicijos“ (AEI) juht. Pärast mitut vaoshoitumat aastat tulevad välisinvestorid tagasi meie regiooni, otsides nii töötavaid kui ka arendusjärgus roheenergia projekte.