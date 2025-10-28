Äripäev
Küsi ÄPltTelli Äripäev €3.99 kuu
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic0,11%292,25
  • OMX Riga0,02%911,59
  • OMX Tallinn0,18%1 896,56
  • OMX Vilnius0,05%1 263,87
  • S&P 500−0,01%6 874,16
  • DOW 300,31%47 691,11
  • Nasdaq 0,3%23 708,73
  • FTSE 1000,46%9 698,45
  • Nikkei 225−0,58%50 219,18
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%92,41
  • OMX Baltic0,11%292,25
  • OMX Riga0,02%911,59
  • OMX Tallinn0,18%1 896,56
  • OMX Vilnius0,05%1 263,87
  • S&P 500−0,01%6 874,16
  • DOW 300,31%47 691,11
  • Nasdaq 0,3%23 708,73
  • FTSE 1000,46%9 698,45
  • Nikkei 225−0,58%50 219,18
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%92,41
  • 28.10.25, 17:05

Balti börsidel oli roheline päev, Wall Street kerkis intressiotsuse ootuses

Kõik Balti börsid lõpetasid teisipäevase kauplemispäeva plussis, eesotsas Tallinna börs, ning ka USA aktsiaturud avanesid tõususuunas.
Tallinna börs edenes 0,18%.
  • Tallinna börs edenes 0,18%.
  • Foto: Liis Treimann
Tallinna börs edenes 0,18%, samas kui Vilniuse ja Riia börsid tõusid vastavalt 0,05% ja 0,02%. Koondindeks Baltic Benchmark kerkis 0,13%.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Börsiuudised
  • 28.10.25, 14:26
Investorid loodavad tehisintellekti konverentsilt Nvidia aktsia rallit
Sel nädalal toimub Washingtonis Nvidia kolmepäevane tehisintellekti konverents, kust investorid ootavad tõuget aktsia hinnaralliks, mis on alates augustist paigale jäänud.
Börsiuudised
  • 28.10.25, 11:20
Hiiglaslikud aktsiate kõikumised viitavad Wall Streeti haprusele
Igapäevased sadade miljardite dollarite ulatusega aktsiahindade kõikumised on Wall Streetil muutumas tavapäraseks. Suured tehnoloogiafirmad, mis juhivad aktsiaturu vankumatut tõusu, muutuvad üha volatiilsemaks.
Börsiuudised
  • 28.10.25, 09:03
Amazon koondab 14 000 töötajat
USA tehnoloogiagigant Amazon oodatut suuruses koondamist ei tee ja koondab 14 000 töötajat.
Börsiuudised
  • 28.10.25, 00:32
Wall Street alustas nädalat võimsa börsiralliga
S&P 500 ületas 6800 punkti piiri
USA peamised aktsiaindeksid kerkisid esmaspäeval uute rekordtasemeteni, kui investorid reageerisid positiivselt uudistele edusammudest USA ja Hiina kaubandusläbirääkimistes enne sel nädalal toimuvat riigipeade kohtumist.
  • ST
Sisuturundus
  • 27.10.25, 11:29
Tehisintellekti laine on sütitanud rohepalaviku: meie piirkonna taastuvenergiaprojektid on taas välisinvestorite huviorbiidis
Käesoleva aasta teisel poolel on taastuvenergia turg Balti riikides ja Poolas selgelt elavnenud, ütleb Mantas Auruškevičius, 8,5-protsendilise tootlusega võlakirju praegu pakkuva investeerimisettevõtte „Atsanaujinčios energetikos investicijos“ (AEI) juht. Pärast mitut vaoshoitumat aastat tulevad välisinvestorid tagasi meie regiooni, otsides nii töötavaid kui ka arendusjärgus roheenergia projekte.

Hetkel kuum

LVM Kinnisvara juht Ingmar Saksing kritiseeris kõigele lisaks ka kv.ee üleolevat suhtumist ja paindumatust. “Suhtlus on sellises nii-öelda maffia stiilis, et kui ei meeldi, mine ära.”
Uudised
  • 27.10.25, 06:00
Kinnisvaraportaali hinnatõus ajab maaklerid raevu: see on toores turujõu ärakasutamine
Eesti Panga presidendiks pürgiv Margus Rink
Uudised
  • 27.10.25, 17:21
Keskpanga tippu pürgiv juht peaks võidu puhul kõvasti aktsiaid müüma
Swedbank Eesti juht Olavi Lepp rääkis ka, miks on Eesti ettevõtluslaenud märgatavalt kallimad kui Põhjamaades.
Saated
  • 27.10.25, 13:02
Eesti suurima panga juht: käib tektooniline muutus
Andres Laisa sõnul neile Reformierakonna diktaat ei sobinud.
Saated
  • 27.10.25, 12:25
Reformierakond jäeti Saue võimukõnelustelt välja
Lisatud Reformierakonna esindaja kommentaar
Imeliseks seitsmikuks tituleeritud ettevõtete seast lausa viis avaldavad alanud nädalal möödunud kvartali tulemusi.
Börsiuudised
  • 27.10.25, 05:00
Sel nädalal oluline: viis asja, mida oodata
RKASi juhatuse esimees Tarmo Leppoja tõdes, et riigifirma tööjõu voolavus oli mullu veidi suurem kui 2023. aastal, kuid töötingimuste parandamiseks on rakendatud erinevaid meetmeid.
Uudised
  • 27.10.25, 15:03
Riigifirma juht selgitab kõrge keskmise palga tagamaid: palk on tegelikult 1000 eurot väiksem
Saaremaa tipptehas ehitab maailma jõukatele luksuskaatreid. Eesti rikkad on seni vaadanud rohkem mere taha
Suur lugu
  • 25.10.25, 08:00
Saaremaa tipptehas ehitab maailma jõukatele luksuskaatreid. Eesti rikkad on seni vaadanud rohkem mere taha
Tehisintellekti laine on sütitanud rohepalaviku: meie piirkonna taastuvenergiaprojektid on taas välisinvestorite huviorbiidis
  • ST
Sisuturundus
  • 27.10.25, 11:29
Tehisintellekti laine on sütitanud rohepalaviku: meie piirkonna taastuvenergiaprojektid on taas välisinvestorite huviorbiidis
Olerexi tegevjuht ja Eesti Leivatööstuse osanik Piret Miller.
Omanik haaras ohjad. Olerexi juht astus kõrvaläri juhatusse
Saksamaa kantsler Friedrich Merz tuli kantsleriametisse suurte lubadustega, ent Saksa majandus ei näita veel minekut. Nüüd ähvardab Hiina seda matta.
  • PRO
USA ja Hiina suur tüli matab Euroopa tööstust
Eesti Panga nõukogu kogunes, et välja valida uus president.
Galerii: Eesti Panga nõukogu valib uut presidenti
Olerexi tegevjuht ja Eesti Leivatööstuse osanik Piret Miller.
Omanik haaras ohjad. Olerexi juht astus kõrvaläri juhatusse
Reelika Leetmaa alustas töötukassa juhatuses tööd 2015. aasta sügisel
Töötukassa pikaajaline juhatuse liige paneb ameti maha
Eesti 200 liikme Tanel Teini sõnul on tema eesmärk saada rohkem raha spordi ja kultuuri jaoks. „Olen valmis selle eest seisma nii koalitsioonis, rahandusministeeriumis kui ka riigikogu suures saalis,“ ütles ta.
“Selle seaduse menetlus on pretsedenditu.” Eesti 200 surutud kasiinoeelnõu ähvardab kultuurkapitalilt võtta miljoneid
USA president Donald Trump ja Jaapani peaminister Sanae Takaichi saabusid eile Yokosukas asuvas USA mereväebaasis parkivale lennukikandjale USS George Washington. Trumpi Jaapani visiidi käigus arutatakse kaitsekoostööd, piirkondlikku julgeolekut ja strateegilist partnerlust Vaikse ookeani piirkonnas.
“See naine on võitja, me saime lähedasteks sõpradeks.” Uus Jaapani peaminister purustas klaaslae
Tema peaministriks saamine on Eesti ettevõtjatele hea uudis
Juhan Aguraiuja sõnul peab Eesti Energia elektriäri looma uues ärimudelis selguse, mida on kliendi müügi rahuldamiseks vaja toota ja vastavalt sellele fokuseerida arendustegevus.
Enefit Greeni pealikust uue äri tippu: esimene ülesanne on juhid palgata
Soomes läheb uute korterite müük vaevaliselt, see-eest vanematega tehakse aktiivselt tehinguid.
Korterihinnad langesid üle kogu Soome
Narva Tööstusinkubaator (NTI) on arendusprojekt, mis ühendab inkubatsiooniprogrammi raames kaasaegse tootmis- ja kontoritaristu ning konsultatsiooniteenuse.
  • ST
Tööstuspargid pakuvad enamat kui ainult head asukohta
Coop Panga juhatuse esimees Arko Kurtmann avaldas endale seatud suure eesmärgi, mille tahab pangajuhina saavutada.
Coop Panga uus juht: parem kukun suurema eesmärgiga läbi, kui saavutan väiksema
PayPali aktsia kerkis uudise peale eelturul 14%.
PayPal sõlmis OpenAI-ga lepingu
Aktsia tõusis lendu
Suured USA tehnoloogiaaktsiad teatavad sel nädalal kvartalitulemused.
Hiiglaslikud aktsiate kõikumised viitavad Wall Streeti haprusele
LHV majandusanalüütik Triinu Tapver.
LHV analüütik rääkis, mida oodata suurfirmade tulemustest
Amazoni koondamine oleks suurim koondamine tehnoloogiasektoris alates 2020. aastast.
Amazon koondab 14 000 töötajat
LVM Kinnisvara juht Ingmar Saksing kritiseeris kõigele lisaks ka kv.ee üleolevat suhtumist ja paindumatust. “Suhtlus on sellises nii-öelda maffia stiilis, et kui ei meeldi, mine ära.”
Kinnisvaraportaali hinnatõus ajab maaklerid raevu: see on toores turujõu ärakasutamine
Firmamatja kätte liikunud logistikaäri varises pankrotti. “Pankrotihaldur peab olema selgeltnägija”
Firmamatja kätte liikunud logistikaäri varises pankrotti. “Pankrotihaldur peab olema selgeltnägija”
Rimi Eesti eestvedaja Kristel Mets on üks tippjuhtidest, kes räägib lähemalt oma palgast.
Suur ambitsioon, range distsipliin ja hull võidutahe. Tippjuhid kergitavad palgalt saladuseloori
Selline tükk Neo Performance Materialsi Narva uues tehases toodetud püsimagnetit maksab 200 eurot.
“Kuum kraam.” Hiina kaubandussõda ajab Eesti tehase toodangu kõrgesse hinda
Töötajad poseerivad fotograafidele Lehman Brothersi ettevõtte sildiga Christie'si oksjonimajas Londonis 24. septembril 2010. Mina pääsesin finantskriisist kergemate kriimustustega.
Hoiatus investoritele: uus Lehman võib olla mõne kliki kaugusel
Eesti kodanik Oleg Kraus (keskel) on jõudnud teha koostööd Venemaa kuulsustega.
Eesti kodanik ajas äri Šoigu tütre ja Vene telesaate tähega
Airwave on juhtiv soojuspumpade, kliima-, ventilatsiooni- ja kütteseadmete ning vastavate paigaldustarvikute maaletooja ja hulgimüüja Baltikumis.
Laia haardega kliimatehnika ärimehed müüvad elutöö Rootsi suurkontsernile
"Kerge südamega tehtud otsus"
Vesinikutehnoloogia ettevõtte Elcogeni juht Enn Õunpuu rääkis, et pakuvad olulistele töötajale nii staaži kui tulemuste põhjal optsioone.
Suurimad boonused sadades tuhandetes: Eesti firmad treivad magusaid palgapakette

Podcastid

Eesti suurima panga juht: käib tektooniline muutus
Kuum tool
Eesti suurima panga juht: käib tektooniline muutus
00:00
Personalijuht õpetab, kuidas ebapopulaarseid otsuseid vastu võtta. "Vahepeal olen vihatuim inimene organisatsioonis"
  • PRO
Lavajutud
Personalijuht õpetab, kuidas ebapopulaarseid otsuseid vastu võtta. "Vahepeal olen vihatuim inimene organisatsioonis"
00:00
Raul Rebane: venelaste olümpiale naasmine oleks verise lõpuga
Äripäeva arvamusliider: intervjuud
Raul Rebane: venelaste olümpiale naasmine oleks verise lõpuga
Nortali juht: palgaralli leevenes, surve säilib
Äripäeva arvamusliider: intervjuud
Nortali juht: palgaralli leevenes, surve säilib
Äripäeva arvamusliider: lõpuks jäävad skandalistid poliitikas üksi
Äripäeva arvamusliider
Äripäeva arvamusliider: lõpuks jäävad skandalistid poliitikas üksi
Sõjadokumentaali "Sinikollane" režissöör: ma ei tahtnud teha kangelasfilmi
Hommikuprogramm
Sõjadokumentaali "Sinikollane" režissöör: ma ei tahtnud teha kangelasfilmi
Tipptegijate kool 2025/2026
Äripäeva Akadeemia
Tipptegijate kool
18 päeva
29.10.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
8 akadeemilist tundi
30.10.2025 Suhtlemine konfliktsetes olukordades
Äripäeva Akadeemia
Suhtlemine konfliktsetes olukordades
8 akadeemilist tundi
30.10.2025 AI kasutamine tööülesannetes
Äripäeva Akadeemia
AI kasutamine tööülesannetes
6 akadeemilist tundi
03.11.2025 Ettevõtte finantsplaneerimine
Äripäeva Akadeemia
Ettevõtte finantsplaneerimine
8 akadeemilist tundi
04.-06.11.2025 Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine
IT Koolitus
Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine
12 akadeemilist tundi
04.11., 20.11., 04.12.2025 Juhtimise võtmeoskused
Äripäeva Akadeemia
Juhtimise võtmeoskused
24 akadeemilist tundi
05.11 ja 12.11.2025 Tulemuslik protsessijuhtimine
Äripäeva Akadeemia
Tulemuslik protsessijuhtimine
16 akadeemilist tundi
05.11.2025 Eduka enesejuhi oskused
Äripäeva Akadeemia
Eduka enesejuhi oskused
8 akadeemilist tundi
06.11.2025 Kategooriajuhtimine kaubanduses
Äripäeva Akadeemia
Kategooriajuhtimine kaubanduses
8 akadeemilist tundi
10.11.2025 Tulemuslike meeskondade arendamine - mida teevad parimad juhid teisiti?
Äripäeva Akadeemia
Tulemuslike meeskondade arendamine
8 akadeemilist tundi
11.11.25 Müügipsühholoogia - müük inimtüübist lähtuvalt
Äripäeva Akadeemia
Müügipsühholoogia - müük inimtüübist lähtuvalt
8 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Uudised
  • 27.10.25, 06:00
Kinnisvaraportaali hinnatõus ajab maaklerid raevu: see on toores turujõu ärakasutamine
2
Saated
  • 27.10.25, 13:02
Eesti suurima panga juht: käib tektooniline muutus
3
Uudised
  • 27.10.25, 17:21
Keskpanga tippu pürgiv juht peaks võidu puhul kõvasti aktsiaid müüma
4
Uudised
  • 27.10.25, 15:03
Riigifirma juht selgitab kõrge keskmise palga tagamaid: palk on tegelikult 1000 eurot väiksem
5
Saated
  • 27.10.25, 12:25
Reformierakond jäeti Saue võimukõnelustelt välja
Lisatud Reformierakonna esindaja kommentaar
6
Suur lugu
  • 25.10.25, 08:00
Saaremaa tipptehas ehitab maailma jõukatele luksuskaatreid. Eesti rikkad on seni vaadanud rohkem mere taha

Viimased uudised

Uudised
  • 28.10.25, 17:14
Raadiohommikus: roteeruvad juhid, kinnisvarafirma tulemused ja suurhaigla uus juht
Börsiuudised
  • 28.10.25, 17:05
Balti börsidel oli roheline päev, Wall Street kerkis intressiotsuse ootuses
Uudised
  • 28.10.25, 16:46
Omanik haaras ohjad. Olerexi juht astus kõrvaläri juhatusse
Uudised
  • 28.10.25, 16:41
Varustuskindluse 750 miljoni eurone varuplaan sai Euroopast rohelise tule
Uudised
  • 28.10.25, 16:41
Töötukassa pikaajaline juhatuse liige paneb ameti maha
Uudised
  • 28.10.25, 16:24
Galerii: Eesti Panga nõukogu valib uut presidenti
Arvamused
  • 28.10.25, 16:02
Jürgen Jalakas: sinu andmed võiksid olla varaklass
  • PRO
Uudised
  • 28.10.25, 15:44
USA ja Hiina suur tüli matab Euroopa tööstust
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025