LHV arvustab noorte rahatarkust: isegi meie praktikandid ei tea, et neil on pensioni teine sammas
Eesti noorte finantskirjaoskus on ajas paranenud, kuid praeguseks on endiselt väike hulk neid, kes teab isegi, kas neil on teine pensionisammas pärast tööle asumist, ütles LHV Varahalduse juht Vahur Vallistu.
Vahur Vallistu tunnistab, et noorte finantsteadmised on aastatega paranenud, kuid üldpilt on endiselt kehv ning tööd jagub.
Foto: Raigo Pajula
Vallistu rääkis Äripäeva raadio reedeses hommikuprogrammis, et näiteks suvel LHV praktikantidega suheldes tuli välja, et väga vähesed teadsid oma teise pensionisamba olemasolust, kuigi tegemist võinuks olla keskmisest finantsteadlikemate noortega. "Tööd on teha omajagu," nentis Vallistu.
Vallistu jagas ka mõtteid, kuidas saaks noorte finantsteadlikkust suurendada.