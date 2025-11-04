Tagasi 04.11.25, 11:35 Tööstuse parim digitaliseerija: kui sa oskad nutitelefoniga toime tulla, tuled ka meil toime Aasta tööstuse digitaliseerija ja Tiksoja Puidugrupi juhi Janno Ritsbergi sõnul on tootmine muutunud sedavõrd lihtsaks, et operatiivpoolega tuleks toime sisuliselt iga inimene.

Aasta tööstuse digitaliseerija ja Tiksoja Puidugrupi juht Janno Ritsberg

Foto: Liis Treimann

"Kui sa igapäevaselt suudad elementaarsel tasemel tulla toime arvuti kasutamise ja nutitelefoniga, siis suures pildis tegelikult võiks meil ka tootmises toime tulla. Selle taga on aga kõrgtasemel inseneeria. Me ei ole teinud mitte midagi muud, kui opereerinud suures mahus käsitööd," rääkis Ritsberg laupäeval toimunud ettevõtete tunnustusüritusel.