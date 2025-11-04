Tööstuse parim digitaliseerija: kui sa oskad nutitelefoniga toime tulla, tuled ka meil toime

Aasta tööstuse digitaliseerija ja Tiksoja Puidugrupi juhi Janno Ritsbergi sõnul on tootmine muutunud sedavõrd lihtsaks, et operatiivpoolega tuleks toime sisuliselt iga inimene.
- Aasta tööstuse digitaliseerija ja Tiksoja Puidugrupi juht Janno Ritsberg
- Foto: Liis Treimann
"Kui sa igapäevaselt suudad elementaarsel tasemel tulla toime arvuti kasutamise ja nutitelefoniga, siis suures pildis tegelikult võiks meil ka tootmises toime tulla. Selle taga on aga kõrgtasemel inseneeria. Me ei ole teinud mitte midagi muud, kui opereerinud suures mahus käsitööd," rääkis Ritsberg laupäeval toimunud ettevõtete tunnustusüritusel.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Seotud lood
Täna õhtul anti EISi, tööandjate keskliidu ja kaubandus-tööstuskoja auhinnagalal “Eesti parimad ettevõtted 2025” aasta parima ettevõtte tiitel inseneri- ja tootmisettevõttele Tech Group.
Küberkuritegevus on kasvanud maailma suuruselt kolmandaks majanduseks ning Eesti ettevõtted ei jää rünnakute sihtmärkidest puutumata. Ainuüksi viimase aastaga on mõjuga intsidentide arv Eestis kasvanud ligi kaks korda.