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Uuel nädalal oluline: viis asja, mida oodata

Uuel nädalal on investorite tähelepanu keskmes koduturult Tallinna Sadam ja pangandus, samal ajal kui USA börsil annavad tehisaruinvesteeringute käekäigust aimu CoreWeave, Cisco ja Applied Materials.

Tellijana saad artiklit lugedes teada:

  • milliste numbrite ja prognooside järgi hinnatakse, kas Tallinna Sadam suudab kaubamahtude nõrkuse reisijate kasvuga tasakaalustada;
  • kuidas võivad USA inflatsiooniandmed ning CoreWeave’i, Cisco ja Applied Materialsi tulemused muuta tehnoloogiaaktsiate ja intresside suunda.
Esmaspäeval avaldab Tallinna Sadam kolmanda kvartali ja üheksa kuu majandustulemused.
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