Tagasi Raadiohitid: tehisaru survestab tööturgu ja börse Sel nädalal andsid kuulamistele tooni tehisaruga seotud koondamisuudised, börside langus, aga ka USA vahevalimised ja muutunud jõujooned.

Toomsalu hoiatab tehisaru eest: ohus on ka unistuste ametid

“Tulu läheb välja, ettevõttega seotud maksud lähevad välja, töötus jääb Eestisse,” kommenteeris mitme rahvusvahelise finantsettevõtte investor ja nõukogu liige Madis Toomsalu saates “Kuum tool” AI tõttu käivat koondamislainet. Tema sõnul pole ohus ainult tööturule sisenejad, vaid ka ametid, mille poole karjääris aastaid püüeldakse.

Saates tuli juttu sellest, miks on tehisarumaailmas üha raskem last tahta, mida Toomsalu soovitab 22aastasele ja miks PISA testid tema hinnangul muutuvad ajalooks. Samuti rääkis Toomsalu sellest, miks ta pooldab astmelist tulumaksu, miks talle meeldib sotsiaaldemokraatide värskus ning miks ta suvel LHV aktsiaid müüs ja kuhu läks 400 000 eurot.

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Saates osalesid Äripäeva ajakirjanikud Ken Rohelaan, Kristjan Kurg ja Neeme Korv saatejuhi rollis.

Jüri Luik: USA valimised tõid meile suure tööpõllu. “Uutele inimestele pole Euroopa teemad prioriteet”

Demokraatide valimisvõit muudab Kongressi rolli USA poliitikas märksa kaalukamaks. Eesti diplomaatidel tuleb nüüd võtta ette senisest aktiivsem töö, et uued kongressiliikmed mõistaksid Euroopa, NATO ja Ukraina julgeolekuolukorda.

Intervjuu keskmes olid USA vahevalimiste tulemused, kus demokraatide ülekaalukas võit annab Kongressile suurema kontrolli president Donald Trumpi poliitika üle, ning suursaadik Jüri Luige analüüs sellest, mida see tähendab Eestile ja Euroopale.

Küsis Neeme Korv.

Indrek Lepik: Trump annab umbusaldamiseks põhjust küll ja veel

USA Kongressi vahevalimistel edu saavutanud demokraadid võivad algatada Donald Trumpi umbusaldamise, kuid presidendi ametist tagandamine jääks ebatõenäoliseks, ütles Äripäeva ajakirjanik Indrek Lepik.

“Pole olnud presidenti, kes oleks andnud rohkem põhjust enese umbusaldamiseks,” ütles Lepik Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Demokraatidel oleks pärast uue Kongressi koosseisu tööleasumist võimalik algatada Trumpi vastu menetlus, sest neil oleks kontroll Esindajatekoja üle.

Intervjuus võttis Lepik kokku USA vahevalimiste senised tulemused ning arutles, mida võib väiksem Trumpi jõud tähendada Eestile, Euroopale ja Ukrainale.

Vestles Siim Sultson.