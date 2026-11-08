Raadiohitid: tehisaru survestab tööturgu ja börse

Madis Toomsalu käis Äripäeva raadio saates “Kuum tool” välja idee, et riik võiks laenata 500 miljonit ja investeerida tehisaruettevõtetesse.
Foto: Andras Kralla
Toomsalu hoiatab tehisaru eest: ohus on ka unistuste ametid
“Tulu läheb välja, ettevõttega seotud maksud lähevad välja, töötus jääb Eestisse,” kommenteeris mitme rahvusvahelise finantsettevõtte investor ja nõukogu liige Madis Toomsalu saates “Kuum tool” AI tõttu käivat koondamislainet. Tema sõnul pole ohus ainult tööturule sisenejad, vaid ka ametid, mille poole karjääris aastaid püüeldakse.
Saates tuli juttu sellest, miks on tehisarumaailmas üha raskem last tahta, mida Toomsalu soovitab 22aastasele ja miks PISA testid tema hinnangul muutuvad ajalooks. Samuti rääkis Toomsalu sellest, miks ta pooldab astmelist tulumaksu, miks talle meeldib sotsiaaldemokraatide värskus ning miks ta suvel LHV aktsiaid müüs ja kuhu läks 400 000 eurot.
“Investor Toomase tund”: mida hapramad fundamentaalid ja võimsam lugu, seda valusamalt saad börsil peksa
Kui börsil saabub suurem müügilaine, saavad kõige valusamalt pihta ettevõtted, mille ümber on ehitatud võimas kasvulugu, kuid mille majandustulemused veel suuri ootusi ei õigusta, märgiti saates “Investor Toomase tund”.
Saates võeti luubi alla ka Toomase portfelli üha suurem sõltuvus tehisintellekti eduloost. Arutleti, kas praegune börsilangus pakub võimalust häid ettevõtteid osta soodsamalt, kui kaua võiks tehisaruralli veel kesta ning millistest sektoritest võiks Toomas edaspidi otsida uusi investeeringuid.
Saates osalesid Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanikud Kaspar Viira, Jana Saarkoppel, Juhan Lang ja Joonas Piir.
Koondav ükssarvik ilmselt varjab tõsiasju. “Mulje ei tõota head”
Ajakirjanikud väljendasid eelmist ärinädalat kokku võtvas saates “Äripäev eetris” kahetsust, et ühes Eesti uhketest ükssarvikutest – Pipedrive’is – käib praegu suurkoondamine, ning tõdesid samas, et mitu asjaolu viitab tõsistele probleemidele ettevõttes.
Saates anti hinnang ka riigikokku jõudnud valitsuse eelnõule, millega teine ja kolmas pensionisammas saaksid kodulaenu tagatiseks, räägiti vastukajast ja börside ootusest seoses Anthropicu IPO prospekti avaldamisega, analüüsiti Soome ja Norra liidrite kõnet Vladimir Putinile ning heideti valgust Palga TOPi võitnud ettevõttele, mis Eestis tööjõumakse ei maksa.
Jüri Luik: USA valimised tõid meile suure tööpõllu. “Uutele inimestele pole Euroopa teemad prioriteet”
Demokraatide valimisvõit muudab Kongressi rolli USA poliitikas märksa kaalukamaks. Eesti diplomaatidel tuleb nüüd võtta ette senisest aktiivsem töö, et uued kongressiliikmed mõistaksid Euroopa, NATO ja Ukraina julgeolekuolukorda.
Intervjuu keskmes olid USA vahevalimiste tulemused, kus demokraatide ülekaalukas võit annab Kongressile suurema kontrolli president Donald Trumpi poliitika üle, ning suursaadik Jüri Luige analüüs sellest, mida see tähendab Eestile ja Euroopale.
Indrek Lepik: Trump annab umbusaldamiseks põhjust küll ja veel
USA Kongressi vahevalimistel edu saavutanud demokraadid võivad algatada Donald Trumpi umbusaldamise, kuid presidendi ametist tagandamine jääks ebatõenäoliseks, ütles Äripäeva ajakirjanik Indrek Lepik.
“Pole olnud presidenti, kes oleks andnud rohkem põhjust enese umbusaldamiseks,” ütles Lepik Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Demokraatidel oleks pärast uue Kongressi koosseisu tööleasumist võimalik algatada Trumpi vastu menetlus, sest neil oleks kontroll Esindajatekoja üle.
Intervjuus võttis Lepik kokku USA vahevalimiste senised tulemused ning arutles, mida võib väiksem Trumpi jõud tähendada Eestile, Euroopale ja Ukrainale.