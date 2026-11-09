Küsi ÄPltEsimene kuu 2.99 €
Esimene kuu 2.99 €
Minu ÄP
  • OMX Baltic−0,54%317,22
  • OMX Riga−0,32%991,73
  • OMX Tallinn−0,48%2 241,4
  • OMX Vilnius−0,49%1 490,64
  • S&P 5000,31%7 376,86
  • DOW 30−0,46%51 285,73
  • Nasdaq 1,09%24 579,42
  • FTSE 100−1,01%10 673,94
  • Nikkei 2252,33%58 775,5
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,9
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%91,55
  • OMX Baltic−0,54%317,22
  • OMX Riga−0,32%991,73
  • OMX Tallinn−0,48%2 241,4
  • OMX Vilnius−0,49%1 490,64
  • S&P 5000,31%7 376,86
  • DOW 30−0,46%51 285,73
  • Nasdaq 1,09%24 579,42
  • FTSE 100−1,01%10 673,94
  • Nikkei 2252,33%58 775,5
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,9
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%91,55

Liisi Särglep: tehisaru julge omaksvõtt võib panna sakslased meile allhanget tegema

Tehisaru võib aidata paindlikkusele ja kiirusele rõhuvad Eesti tööstusettevõtted väärtusahelas kõrgemale, kirjutab Eesti Masinatööstuse Liidu arendusnõunik Liisi Särglep.

Tellijana saad artiklit lugedes teada:

  • kuidas võiks Liisi Särglepi hinnangul tehisaru aidata Eesti tööstusel väärtusahelas kõrgemale liikuda ja miks võiksid sakslased hakata meile allhanget tegema;
  • millistes tootmise võtmekohtades on Eesti ettevõtted tehisaru juba kasutusele võtnud ning kust soovitab Särglep alustamiseks abi otsida.
“Meil juba on näiteid, kus Eesti ettevõte on peatöövõtja või toote omanik, aga mingeid töölõike või tootmist tehakse mastaabi tõttu Saksamaal või Skandinaavias,” märgib Eesti Masinatööstuse Liidu arendusnõunik Liisi Särglep.
Lisa Äripäev Google’is eelistatud allikaks
Nii näed Google’is meie lugusid sagedamini.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Uudised
  • 06.11.26, 13:25
A. Le Coqi uus juht Katre Kõvask: eesmärk number üks on kasv
Jaanuaris Eesti suurimat joogitootjat A. Le Coqi juhtima asuv Katre Kõvask ütles, et tähtsamate ülesannete seas on prioriteet ettevõtte kasvuleviimine.
Arvamused
  • 07.11.26, 08:00
Margus Alviste: VUCA ja BANI ehk Miks vanast juhtimisloogikast enam ei piisa?
Ettevõtte risk ei alga tavaliselt kriisist, vaid muutusest, mida ei ole õigel ajal märgatud, tõlgendatud ega juhtimisotsuseks muudetud, kirjutab juhtimiskonsultant Margus Alviste Äripäeva essees.
Uudised
  • 05.11.26, 08:29
Tööstustoodang kasvas kolmandat kuud järjest
Ökonomist: töötlev tööstus kiratseb
Statistikaameti andmeil tootsid tööstusettevõtted septembris püsivhindades 6% rohkem toodangut kui eelmisel aastal samal ajal.
Saated
  • 05.11.26, 13:45
Ärinaised AI-agentidest väikeettevõtetes: suurim väärtus tuleb väiksemast kulust ja võidetud ajast
Väikeettevõtja uus reaalsus võib olla olukord, kus öösel vastab keegi klientide kirjadele, hommikuks on tellimused töödeldud ja arved välja saadetud ning omanik joob alles esimest kohvi, leidsid ettevõtjad Äripäeva raadios.
  • ST
Sisuturundus
  • 23.10.26, 11:00
Õiguseksperdid: nutitelefon reedab inimese kohta rohkem privaatset infot kui tema kodu
Tänapäevastesse nutiseadmetesse on salvestatud kogu meie elu. Eestis on õiguskaitseorganitel olnud nutitelefoni äravõtmine ja selle sisu kopeerimine kriminaalmenetluses igapäevane ning lihtne toiming. Telefonis sisalduva andmestiku tervikuna kopeerimine ei ole aga sageli proportsionaalne ning kujutab endast äärmiselt tõsist eraelu riivet, mis on juba alates 2021. aastast pälvinud nii Euroopa Kohtute kui ka Eesti Riigikohtu kriitikat.

Hetkel kuum

Arno Paveli legendaarse villise küljel on kirjas, kuhu on omanik sõidukiga jõudnud. See on nõukogudeaegse tootja UAZ maastikuauto, mille hüüdnimi on tuletatud teise maailmasõja ajal kuulsaks saanud USA sõjeväemaasturist Willys MB.
Uudised
  • 08.11.26, 06:00
80aastane tuntud villisemees abistab Ukrainat rindel ja roolib kodus koolibussi
Goldman Sachs on USA investeerimispank, mida peetakse maailma üheks mõjukaimaks finantskontserniks.
Börsiuudised
  • 08.11.26, 12:07
USA suurpank keelas paljudel töötajatel AI-tööriistade kasutamise
Raivo Hein esinemas Investor Toomase konverentsil.
Uudised
  • 07.11.26, 18:00
Investor, kes kergitab meeleldi klaaslagesid. “Mõnda neist ei peagi tingimata purustama.”
Juubelile lähenev Raivo Hein lõi uue eesti vanasõna
Greg Abel (fotol) sai Berkshire Hathaway tegevjuhiks tänavu 1. jaanuaril pärast seda, kui legendaarne investor Warren Buffett otsustas eelmisel aastal, et taandub juhirollist.
Börsiuudised
  • 07.11.26, 17:07
Berkshire Hathaway kiirendas aktsiate tagasioste
Poolas ühes suuremas linnas Krakowis toimunud tulistamise järel kuulutati välja kaks leinapäeva.
Uudised
  • 08.11.26, 09:34
Krakowi tulistamises suri kuus inimest, riigis kuulutati välja kaks leinapäeva
“Viiking ja austraallane peavad koos baari. Kõlab ju täiesti loogiliselt,” märgib Omar Toddi (pildil vasakul) suunurgas rahulolev naeratus. Eestlasest ehitaja Ragnar Toom, keda kohalikud kutsuvad Viikingiks, villib õhtuti koos äripartneriga oma spordibaaris külalistele joogipoolist.
Suur lugu
  • 07.11.26, 06:00
Luksusvillad ja õllebaar. Eesti ehitaja ajab äri WikiLeaksi partei asutajaga
Märgistamata poliitreklaam levib teiste seas Selveri pindadel ja sisekanalites.
Uudised
  • 08.11.26, 16:37
Kaupmehed võitlevad käibemaksu vastu märgistamata poliitreklaamiga
Hea kohvi pärast tasub peatuda! R-kioski uued Franke kohvimasinad pakuvad veelgi mõnusamat maitset ja siidisemat piimavahtu ning valikusse on lisandunud ka kofeiinivaba kohv.
  • ST
Sisuturundus
  • 03.11.26, 13:32
R-kiosk vahetas välja kõik kohvimasinad ja tõi valikusse kauaoodatud joogi
Kuigi kolmas kvartal kujunes Tallinna Sadamale edukaks, on üheksa kuu tulemused mullusest nõrgemad.
Tallinna Sadama kvartalikasum kasvas kümnendiku võrra
Miljonivillad ja bürokraatia miiniväljad: Portugali kinnisvararalli varjatud karid
Seitse kriitilist sammu Portugali kinnisvara ostjale
Eelmise aasta septembriga võrreldes kasvas enim ehk 77 miljoni euro võrra mineraalsete toodete nagu põlevkiviõli väljavedu.
Eksport kiirenes septembris märkimisväärselt
Kuigi kolmas kvartal kujunes Tallinna Sadamale edukaks, on üheksa kuu tulemused mullusest nõrgemad.
Tallinna Sadama kvartalikasum kasvas kümnendiku võrra
Järgmisest seitsmeaastasest eelarvest sõltub, kui suures osas ja kui palju rahastatakse näiteks Rail Baltica ehitamist Euroopa Liidu vahenditest
Euroopa Liidu eelarves kokkuleppimine võib venida veebruarini
Üle 40 aasta abielus olnud Nvidia juht tunnistas töötajatele saadetud pöördumises, et oli oma abikaasale truudust murdnud, kuid suhte üksikasju ei avaldanud.
Nvidia juhi afäär Hiina spiooniga viis aktsia langusesse
Kontserni platvormil on Kesk- ja Ida-Euroopa suurim külastajaskond, mis pakub korraldajatele ainulaadset ja kiireimat müügikanalit, ütleb Nuutmann
Piletilevi ostis Serbia turuliidri
Märgistamata poliitreklaam levib teiste seas Selveri pindadel ja sisekanalites.
Kaupmehed võitlevad käibemaksu vastu märgistamata poliitreklaamiga
Madis Toomsalu käis Äripäeva raadio saates “Kuum tool” välja idee, et riik võiks laenata 500 miljonit ja investeerida tehisaruettevõtetesse.
Raadiohitid: tehisaru survestab tööturgu ja börse
Hea kohvi pärast tasub peatuda! R-kioski uued Franke kohvimasinad pakuvad veelgi mõnusamat maitset ja siidisemat piimavahtu ning valikusse on lisandunud ka kofeiinivaba kohv.
  • ST
R-kiosk vahetas välja kõik kohvimasinad ja tõi valikusse kauaoodatud joogi
Ka kiibitootjate aktsiad hakkasid reedel taastuma, tehes osaliselt tasa varasemaid kaotusi. Sellest hoolimata lõpetasid sektori suurtegijad Nvidia, AMD ja Intel nädala samuti miinuses.
Wall Street taastus reedel, kuid nädal lõppes miinuses
Anthropicu väärtuse kujunemist mõjutab ka konkurents OpenAI-ga. Mais kaasas Anthropic erainvestoritelt kapitali 965 miljardi dollari suuruse väärtuse juures, edestades toona OpenAI-d.
Börsilangus kärpis Anthropicu oodatavat väärtust kuni 400 miljardi dollari võrra
Neljapäeval 17% langenud Ireni aktsia pöördus reedel järsule tõusule, kallinedes päeva jooksul kuni 20%. Õhtuks oli tõus mõnevõrra taandunud ning aktsia kauples ligikaudu 17% kõrgemal, tehes tagasi oma eelmise päeva languse.
Iren teatas AI äri tugevast kasvust, aktsia sööstis 20%
Praegu sõlmitud kompromisside kulud katab Tallinna Vesi varasematel perioodidel moodustatud eraldisest.
Tallinna Vesi maksab Solarisele kompromissina üle 100 000 euro, Jazz Pesulad lükkas pakkumise tagasi
Inbanki juhi Priit Põldoja sõnul ei ole Inbanki asutajad kunagi ehitanud ettevõtet eesmärgiga see lõpuks maha müüa. Börsileminek peaks toetama panga edasist kasvu.
Põldoja: Inbank 2027. aastal tõenäoliselt börsile ei jõua
“Ma olen juba pensionär,” tõdes Toomas Raud. “Võib-olla lähen poja firmasse hekke lõikama. Nagu öeldakse, teen päris tööd.”
34aastase ajalooga transpordifirma esitas pankrotiavalduse. “Jaks sai otsa”
Nortali omanik Priit Alamäe ja välisminister Margus Tsahkna on vanad sõbrad.
Erandi jahil: kaitsetöösturid lobistasid 700 miljoni eurost otsediili, ministeerium tõmbas pidurit
Suurim küsimus on nüüd, mida teeb edasi Donald Trump.
Šokk Ühendriikide vahevalimistel: demokraatide sinisest lainest sai tsunami
Mida teeb nüüd Trump?
Farmaatsiatööstuse karmimad reeglid tähendavad, et suurusjärgus 450 Euroopa tehast ei vasta enam nõuetele. Veiko Saluste vedamisel ehitatud Tallinna tehas on üks uuemaid ja on Euroopa kümne suurema seas.
50 miljoniga rajatud Tallinna tehases valmib Eesti aastane vajadus nelja tunniga. “Nii suurt pole ma varem ehitanud”
Just selliste vaadete pärast Lissaboni kinnisvaraturul võidujooks käibki. Portugali pealinna katusekorteri pisikeselt rõdult avaneb vaade Pürenee poolsaare pikimale jõele Tejole, mille kaldale on Lissabon rajatud.
Ole kiire või jääd ilma: kinnisvaranäljas eestlastena Portugali keeval turul
Äripäeva eksperiment: käisime Portugalis korterit ostmas
Vjatšeslav Leedo vaidlustas kohtus pea kõike ja võitles viimase hetkeni, et mitte vangi minna. Koju pääseb ta jõuluks.
Ärimaailma vana kala rääkis end kohtus sisse. Ja istub nüüd trellide taga
“Kui programmeerija kasutab kuus 500 või 1000 dollari eest tokeneid ja see hind peaks viiekordistuma, kas see on siis endiselt hea mõte või tasuks programmeerijal vanade tööriistade juurde tagasi minna?” küsis Swedbanki juhatuse liige Olavi Lepp. Tehnoloogia mõju nende töötajate arvule on olnud pidev, lisas ta.
Olavi Lepp nimetas Swedbanki töölõigud, mille tehisaru inimeselt ära võtab. “Rootsis ja Lätis juba rakendame”
Janek Mäggi Tallinna vanalinna kontori seintel on nii Tiit Pääsukese, Jüri Arraku kui ka Toomas Vindi töid. “Mul on päris korralik kunstikogu tegelikult,” ütleb suhtekorraldaja.
Esimene miljon | Aastaid palgata töötanud ja börsilt eemale tõmbunud Janek Mäggi: “Sain korralikult lutti ja kaotasin sadu tuhandeid kroone“
“Esimene miljon” sarja uus lugu

Podcastid

Ursel Velve meenutab aega pärast Samsungi: meeltesegaduses läksin kiirlaenuärisse, see kestis pool päeva
Tagasilöök
Ursel Velve meenutab aega pärast Samsungi: meeltesegaduses läksin kiirlaenuärisse, see kestis pool päeva
00:00
Äripäev eetris: äärmustest väsinud ameeriklased valisid korralikke tööinimesi
Äripäev eetris
Äripäev eetris: äärmustest väsinud ameeriklased valisid korralikke tööinimesi
00:00
Inbanki juht: meiesarnaseid ettevõtteid on Stockholmi börsil palju
Hommikuprogramm
Inbanki juht: meiesarnaseid ettevõtteid on Stockholmi börsil palju
Äripäeva kultuurisoovitus: punk, soome-ugri leinalaulud ja üle 300 raudse kunstiteose
Hommikuprogramm
Äripäeva kultuurisoovitus: punk, soome-ugri leinalaulud ja üle 300 raudse kunstiteose
Parim kommunikatsioonijuht: keerulistest asjadest peab ka kriisis rääkima
Hommikuprogramm
Parim kommunikatsioonijuht: keerulistest asjadest peab ka kriisis rääkima
Ajakirjanikud RKIKi fopaast: “Päris inetu lugu”
Luubi all
Ajakirjanikud RKIKi fopaast: “Päris inetu lugu”
09.11.26 Müügipsühholoogia - müük inimtüübist lähtuvalt
Äripäeva Akadeemia
Müügipsühholoogia - müük inimtüübist lähtuvalt
8 akadeemilist tundi
Äripäeva Liidrite kollokvium V lend (11.11.2026–06.10.2027)
Äripäeva Liidrite kollokvium V lend (11.11.2026–06.10.2027)
13.11.2026 Suhtlemine konfliktsetes olukordades
Äripäeva Akadeemia
Suhtlemine konfliktsetes olukordades
8 akadeemilist tundi
19.11.2026 Argumenteerimine juhtimises
Äripäeva Akadeemia
Argumenteerimine juhtimises
8 akadeemilist tundi
20.11.2026 Spetsialistist juhiks 1
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 1
8 akadeemilist tundi
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 1
8 akadeemilist tundi
24.11.2026 Praktilise projektijuhtimise koolitus - baastase
Äripäeva Akadeemia
Praktilise projektijuhtimise koolitus - baastase
8 akadeemilist tundi
Praktiline projektijuhtimine ja AI võimalused (24.11., 08.12.,09.12. ja 14.12.2026)
Äripäeva Akadeemia
Praktiline projektijuhtimine ja AI võimalused
32 akadeemilist tundi
25.11.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - vundament
8 akadeemilist tundi
25.11.2026 Vaibkoodimine
Äripäeva Akadeemia
Vaibkoodimine
8 akadeemilist tundi
Äripäeva Liidrite kollokvium IV lend (25.11.2026-06.10.2027)
Äripäeva Liidrite kollokvium IV lend (25.11.2026-06.10.2027)
26.11.2026 Spetsialistist juhiks 2
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 2
8 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Uudised
  • 08.11.26, 06:00
80aastane tuntud villisemees abistab Ukrainat rindel ja roolib kodus koolibussi
2
Uudised
  • 07.11.26, 15:00
Nädala lood: ärimaailma vana kala rääkis end sisse, pika ajalooga firma “jaks sai otsa”
3
Börsiuudised
  • 08.11.26, 12:07
USA suurpank keelas paljudel töötajatel AI-tööriistade kasutamise
4
Uudised
  • 06.11.26, 13:30
Siim Pohlak müüs raadioäri maha. Uus omanik: oli kallim kui arvasin
5
  • ST
Sisuturundus
  • 06.11.26, 11:00
Tallinki toiduäri telgitagused: 21 000 restoranikohta ja sadu tonne toitu aastas
6
Suur lugu
  • 07.11.26, 06:00
Luksusvillad ja õllebaar. Eesti ehitaja ajab äri WikiLeaksi partei asutajaga

Viimased uudised

Uudised
  • 09.11.26, 08:40
Piletilevi ostis Serbia turuliidri
Börsiuudised
  • 09.11.26, 08:30
Tallinna Sadama kvartalikasum kasvas kümnendiku võrra
Uudised
  • 09.11.26, 08:28
Euroopa Liidu eelarves kokkuleppimine võib venida veebruarini
Uudised
  • 09.11.26, 08:25
Eksport kiirenes septembris märkimisväärselt
Börsiuudised
  • 09.11.26, 08:18
Nvidia juhi afäär Hiina spiooniga viis aktsia langusesse
Arvamused
  • 09.11.26, 06:00
Liisi Särglep: tehisaru julge omaksvõtt võib panna sakslased meile allhanget tegema
Suur lugu
  • 09.11.26, 06:00
Miljonivillad ja bürokraatia miiniväljad: Portugali kinnisvararalli varjatud karid
Seitse kriitilist sammu Portugali kinnisvara ostjale
Uudised
  • 08.11.26, 21:57
Rootsi valimised võitnud sotsid üritavad murda ummikseisu uue plaaniga
Tagasi Äripäeva esilehele

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Tellimisega seotud küsimused: [email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2026