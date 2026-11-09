Liisi Särglep: tehisaru julge omaksvõtt võib panna sakslased meile allhanget tegema

Tehisaru võib aidata paindlikkusele ja kiirusele rõhuvad Eesti tööstusettevõtted väärtusahelas kõrgemale, kirjutab Eesti Masinatööstuse Liidu arendusnõunik Liisi Särglep.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas võiks Liisi Särglepi hinnangul tehisaru aidata Eesti tööstusel väärtusahelas kõrgemale liikuda ja miks võiksid sakslased hakata meile allhanget tegema;
- millistes tootmise võtmekohtades on Eesti ettevõtted tehisaru juba kasutusele võtnud ning kust soovitab Särglep alustamiseks abi otsida.