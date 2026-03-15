Uuel nädalal oluline: viis asja, mida oodata

TKM Grupi mullune maksueelne kasum küündis 24,3 miljoni euroni, mis on 31,4% vähem kui aasta varem. Arvestades kasumi langust ja majanduskeskkonna ebakindlust, teeb kontserni juhatus aktsionäridele ettepaneku maksta varasemast kesisemat dividendi.
Lords LB Asset Managementi hallatav investeerimisettevõte Tewox viib kuni 29. septembrini läbi 19 miljoni euro väärtuses võlakirjade avalikku pakkumist. Esimeses jaotusvoorus esitasid investorid ettevõtte 10 miljoni euro suurusele võlakirjaosale taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Võlakirjade aastane tootlus on 8% ja lunastuskuupäev on 21. veebruar 2029.