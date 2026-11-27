USA aktsiaturud lõpetasid tänupühajärgse lühendatud kauplemispäeva kindla tõusuga ning kirjutasid heitliku novembri lõppu viimase ligi kahekümne aasta parima pühadetulemuse, ehkki väikeinvestorid jäid ralli suhtes skeptiliseks.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- mis pani USA aktsiaturud pärast järsku paanikat nii kiiresti taastuma ja miks seostatakse rallit Jensen Huangi tagasituleku ning Valge Maja mõjuga;
- miks jäid väikeinvestorid tõusurallist kõrvale ja mida ütlevad Steve Sosnicki ning ajalooline statistika selle kohta, kas tegu võib olla püsiva pöördega.