ST Sisuturundus

Märkimisperiood kestab 2. detsembrini

Rootsis kasutab Nissan Modera tarkvara uute autode müügiks, Saksamaal käib lahenduse kasutuselevõtt ühe Lõuna-Korea automargi edasimüüjate võrgustikus. Modera soovib kasvatada seal kliendibaasi, laieneda Hispaaniasse ja Portugali ning täiendada platvormi müügijärgse teeninduse lahendustega. Edasise arengu rahastamiseks ja varasemate võlakirjade osaliseks refinantseerimiseks pakub ettevõte 11% aastaintressiga võlakirju. Märkimine kestab kuni 2. detsembrini.