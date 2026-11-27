Tallinna Vee tütarettevõtte Watercom OÜ kahe töötaja suhtes on algatatud kriminaalmenetlus ning ametiruumides viidi teisipäeval läbi uurimistoimingud, teatas ettevõte börsile. Võimalik kahju ületab 282 000 eurot.
Arvutihiiust tehisintellektiserverite tootjaks kasvanud Dell Technologies avaldas teisipäeva hilisõhtul ootusi ületavad majandustulemused ja kergitas taas prognoose, ent aktsia jätkas kolmapäevasel kauplemispäeval langust.
Rootsis kasutab Nissan Modera tarkvara uute autode müügiks, Saksamaal käib lahenduse kasutuselevõtt ühe Lõuna-Korea automargi edasimüüjate võrgustikus. Modera soovib kasvatada seal kliendibaasi, laieneda Hispaaniasse ja Portugali ning täiendada platvormi müügijärgse teeninduse lahendustega. Edasise arengu rahastamiseks ja varasemate võlakirjade osaliseks refinantseerimiseks pakub ettevõte 11% aastaintressiga võlakirju. Märkimine kestab kuni 2. detsembrini.