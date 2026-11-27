Tänavu kõrge kullahinna toel teenitud hiiglaslikud rahavood on muutnud maailma suurimad kullakaevandajad tõelisteks rahamasinateks, võimaldades neil maksta aktsionäridele nii dividende kui ka osta tagasi oma aktsiaid.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- milline neist kolmest kullakaevandajast pakub praegu kõige tugevamat kombinatsiooni dividendist, tagasiostudest ja kasvuväljavaatest;
- kuidas põhjendab Ammar Al-Joundi kullahinna toel tekkinud rahavoogude kasutamist ning miks ei sobi need aktsiad siiski igasse dividendiportfelli.