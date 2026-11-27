Võimendusega ETFid lubavad võimendada turu päevast liikumist kaks või kolm korda ning Eesti investorite huvi nende vastu on kasvanud. Pikema aja jooksul ei pruugi tulemus olla aga üldse see, mida fondi nimes olev “2x“ või ”3x“ esmapilgul lubab.