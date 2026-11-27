Keegi ei oodanud neljapäevaselt Euroopa Liidu juhtide kohtumiselt kokkulepet, aga läks halvima stsenaariumi järgi: riikide juhid, kes nõudsid kasinamat seitsmeaastast eelarvet, lahkusid Euroopa Ülemkogu eesistujat António Costat eirates läbirääkimistelt.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks lahkusid Rootsi, Taani, Belgia ja Austria ELi eelarveläbirääkimistelt ning kuidas nad António Costa taktikat kirjeldasid;
- kuidas kommenteerisid ummikseisu Emmanuel Macron, Giorgia Meloni ja Ulf Kristersson ning mida see tähendab detsembrikuise tippkohtumise jaoks.