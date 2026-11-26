Euroopa Liidu töösturid kulutavad üha rohkem raha ohutusnõuete täitmisele, samal ajal kui liiduvälised konkurendid pääsevad neist mööda, rääkis ehituskeemiatootja Wolf Groupi suuromanik Jaan Puusaag.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks ütleb Jaan Puusaag, et 70 protsenti arendusressursist neelavad euronõuded ning kuidas see mõjutab Wolf Groupi tootearendust ja hindu;
- kuidas kommenteerib Puusaag Euroopa tootjate konkurentsivõimet, miks peab ta osa regulatsioone bürokraatiaks ja millistes valdkondades sooviks ta Eestis hoopis rangemaid nõudeid.