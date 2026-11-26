ST Sisuturundus

Turunduse edukus ei sõltu ainult turundusosakonna või agentuuri tööst. Kui tegevjuht hoiab turundusest eemale ega seo seda ettevõtte äriliste eesmärkidega, võivad tulemuseks olla küll ilusad klikinumbrid ja kasvav päringute arv, kuid mitte suurem müük. Kuidas saab tegevjuht turundust tulemuslikumalt suunata ja milliseid mõõdikuid tasub tegelikult jälgida, räägivad turundusagentuuri Megapiksel tegevjuht Hannes Saard ja strateegiapartner Andreas Unt.