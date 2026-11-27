Naftahinnad on sel nädalal katkestamas kolm nädalat kestnud langust ja liiguvad novembri esimese nädalatõusu suunas, kuna rünnakud Hormuzi väinas liikuvatele tankeritele ja Saudi Araabia energiataristule on taas õhutanud hirmu Lähis-Ida tarnehäirete ees.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: kui tõenäoliseks peavad analüütikud Brenti tõusu üle 100 dollari ja mis seda tegelikult käivitaks;

mida võivad Hormuzi väina rünnakud ja Saudi Aramco taristut tabanud löögid tähendada naftaturu järgmiste nädalate jaoks.