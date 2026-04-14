Wall Streeti analüütiku valik: 10 naftaaktsiat, mis võidavad energiakriisist enim
Ameerika ühe suurima investeerimispanga Goldman Sachsi analüütik valis välja 10 naftaaktsiat, millel on potentsiaal kasvada, kui Lähis-Ida konflikti põhjustatud energiakriis jääb pikemaks ajaks kestma.
Investorid Lev Dolgatšjov ja Taavi Ilves rääkisid saates “Investor Toomase tund“, et turg tahab praegu iga positiivse uudise peale üles liikuda, kuid samal ajal ei ole geopoliitilised riskid kuhugi kadunud ning ees ootab jätkuvalt volatiilne periood.
Kui Iraani ja USA vaheline geopoliitiline vastasseis peagi lahendust ei leia, võib aktsiaturgudel tulla järske kukkumisi ja nemad otsivad kasvu muudest regioonidest rääkis Mihkel Välja Trigon Asset Managementi partner ja fondijuht Äripäeva raadios.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.