Tagasi Trigoni fondijuht: USA turg võib järsult kukkuda Kui Iraani ja USA vaheline geopoliitiline vastasseis peagi lahendust ei leia, võib aktsiaturgudel tulla järske kukkumisi ja nemad otsivad kasvu muudest regioonidest rääkis Mihkel Välja Trigon Asset Managementi partner ja fondijuht Äripäeva raadios. Hommikuprogramm

Värskelt Euroopa parimaks fondiks tituleeritud Dividendifondi juhti Mihkel Välja sõnul valitseb USA turu suhtes ebaloogiline optimism. “USA on paljudel 50–60, mõnel isegi 70% portfellist. Seda on ühe riigi kohta natuke liiga palju, eriti olukorras, kus poliitika ei ole enam väga stabiilne ja ettevõtete väärtuskordajad on pigem kõrgemad kui mujal maailmas.”

Kui USAs näeb Välja riske, siis aasta alguse üks suurimaid õnnestumisi oli Trigoni jaoks Ungari turg, mis pakkus eurodes mõõdetuna ligi 30% tootlust. Trigon panustas valimistele juba kuid ette, oodates, et Viktor Orbani võimalik kaotus või sellega seotud ebakindlus loob turul võimalusi. “Täna on see lugu meie jaoks läbi mängitud,“ märkis Välja, lisades, et otsivad nüüd väljumisvõimalust.

Samuti on nende jaoks olnud edukas investeeringud Türgis, kus on indeksitasemel turg kerkinud eurodes 25%. Välja hoiatas, et seal liigub kuum raha kiirelt sisse ja sama kiirelt ka välja. Fondijuhi sõnul vaatavad nad sektoreid ja turge, kus on veri tänavatel ja praegu näeb Välja, et just lennunduses ja turismis on investorid hirmul.