Juhivahetus jätab Baltic Horizoni investorid skeptiliseks. “Isegi bitcoinist on suurem lootus raha tagasi saada”

Pärast kaht aastakümmet Baltic Horizon Fundi ja selle eelkäija eesotsas seismist annab Tarmo Karotam teatepulga üle ning hindab enda ametiaega kokkuvõttes positiivseks. Investorite portfellidest vaatab samas vastu drastiline langus ning õhus on küsimus fondi tulevikust.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada: miks peab Tarmo Karotam oma ametiaega edukaks vaatamata probleemidele;

kuidas hindavad investorid Baltic Horizon Fundi juhtkonna vahetust;