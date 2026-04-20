Efteni tütarettevõte müüs kasumiga büroohoone Vilniuses

Teisipäeval toimunud Eften Real Estate Fundi aktsionäride koosolekul avaldati eesmärk maksta igal aastal järjest suuremat dividendi. “Ühe sendi kaupa me päris tõstma ei hakka, aga ärge ka oodake, et järgmisel aastal on see 5 eurot,” ütles ettevõtte juht Viljar Arakas.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.