Swedbanki eksjuht mõisteti õigeks. “See on väga dramaatiline otsus”

Rootsi suuruselt teine pank Swedbank teatas, et USA väärtpaberijärelevalve SEC lõpetas panga suhtes läbiviidud uurimise sanktsioonideta, mis tähendab ühe kolmest Ameerikas käivitatud rahapesukahtlusega seotud menetluse lõppu.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.