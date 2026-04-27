Tagasi BÖRS

27.04.26, 08:43 Aasia aktsiaturud kerkisid rekorditeni, USA futuurid otsivad suunda Mitu aktsiaturgu alustab nädalat rekordtasemelt. USA aktsiafutuurid otsivad suunda pärast uudist Iraani rahukõneluste takerdumisest.

Jaapani Nikkei ja Lõuna-Korea Kospi tõusid esmaspäeval uute rekordtasemeteni.

Foto: Reuters/Scanpix

Euroopas on poolteist tundi enne turu avanemist Saksamaa indeksi DAX ja laiema Euro Stoxx 60 futuurid tõusnud 0,2%. Positiivsed meeleolud valitsevad ka Aasia turgudel, kus Hiina CSI300 indeks tõusis 0,25%. Uute rekordtasemeteni jõudsid Jaapani Nikkei, mis kerkis 1,7%, ja Lõuna-Korea Kospi, mis kerkis 1,83%.