Peidetud portfell võlgnikku ei päästa. Kohtutäitur: “Vabal rahal ja investeeritud varal pole vahet”

Näiliselt tühjad taskud võlgnikku ei päästa. Ka välismaakleri juures vilgast elu elav investeerimisportfell või krüptoplatvormil hoitav vara võib sissenõudja vaatevälja jõuda ning kaitstud ei ole isegi pensionisambad.

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artiklit lugedes teada: kuidas leiab kohtutäitur üles välismaakleri juures peidetud investeerimisvara;

mida ütles kohtutäitur Risto Sepp selle kohta, kas aktsiad, fondiosakud ja vaba raha on võla sissenõudmisel erinevas seisus;