SpaceX langeb esimest korda pärast IPO-t, CME Group jääb tegevjuhita

USA keskpank jättis kolmapäeval toimunud istungil intressimäärad samale tasemele, mis on tänavu juba neljas järjestikune otsus hoida rahapoliitika senisel kursil. Kuigi intressid jäid stabiilseks, näevad mitmed ametnikud tänavu vajadust uueks tõusuks.
USA aktsiaturud alustasid kolmapäevast kauplemispäeva väikese tõusuga, sest tehnoloogiasektor püüab enne keskpanga otsust positsioone parandada. Investorite pilgud on suunatud Föderaalreservi intressimäära otsusele, mis on ühtlasi esimene uue juhi Kevin Warshi ametiajal.
Lords LB Asset Managementi hallatav ja fondiosakuid avalikult pakkuv Baltic Core Property Fund kavandab ärihoonete Artery ning K29 omandamist vastavalt 6- ja 7-protsendilise tootlusega. Fondijuht Marius Žemaitis selgitab, mida see investori jaoks tähendab ja kuidas pannakse paika objektide ostuhind.