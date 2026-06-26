Uuel nädalal oluline: viis asja, mida oodata

Alanud nädalal tulevad mitu vihjet nii Euroopa kui ka USA majanduse seisu kohta, kahe kohaliku börsifirma juunikuised müügitulemused ning nädala lõpus jõuab kätte Eesti investorite aasta suursündmus.

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artiklit lugedes teada: milliseid signaale võivad Tallinki ja Apranga juunikuu müügitulemused anda suvehooaja tugevuse kohta;

kuidas võib euroala värske inflatsiooninäit mõjutada investorite ootusi Euroopa Keskpanga järgmiste sammude suhtes;