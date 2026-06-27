Krüptoinvestor Roman German: Bitcoini muster viitab langusfaasi lõpule

Krüptoinvestor Roman Germani hinnangul järgib bitcoin endiselt vana nelja-aastast tsüklit. Kui muster peab, võib pärast eelmise aasta oktoobri hinnatippu alanud langusfaas hakata lõpusirgele jõudma.
Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada:
- miks usub Roman German, et Bitcoini praegune langus sobitub varasemasse turutsüklisse;
- kuidas kirjeldab Silvia Kairet Põld krüpto rolli seal, kus tavapärane finantssüsteem inimeste vajadusi ei täida;