Hormuzi pudelikael ja tollihirm kergitavad meretranspordi hinnad lakke
Ülemaailmse konteinerveo hinnašoki taga on kriis Hormuzi väinas, mis on logistikakanalid sassi löönud, ja tollihirm, mis on käima lükanud poodide varajase tellimislaine, selgitas konteinerterminali juht.
Meie linnades ja valdades on palju häid arendusplaane, mis vajavad elluviimiseks erasektori partnerit, investorit või lihtsalt suuremat rahvusvahelist tähelepanu. Kuidas aga jõuda nendeni, kellega koos need plaanid päriselt ellu viia?