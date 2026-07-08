USA ja Iraani konflikt ehmatas börse, Nvidia väärtustase sulas seitsme aasta tagusesse aega

USA börsidel kujunes kolmapäev vastuoluliseks: samal ajal kui tehnoloogiaindeks ronis plussi, tõmbas hirm uue sõjalise konflikti ees ja nafta järsk hinnatõus ülejäänud turu miinusesse.

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