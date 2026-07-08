Trump kuulutas vaherahu lõppenuks: nafta hind rühkis üles, USA börsid vajusid punasesse

USA aktsiaturud alustasid kolmapäevast kauplemispäeva valusa langusega, kuna president Donald Trumpi karmid avaldused Iraani suunal viisid nafta hinna enam kui 5-protsendilisse rallisse ja tõid uuesti esile Lähis-Ida sõja laienemise hirmud.
Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda
artiklit lugedes teada:
- miks Donald Trumpi sõnum Iraani suunal paiskas nafta hinna järsku üles;
- kuidas peegeldus Lähis-Ida pingete kasv USA põhiindeksites ja investorite meeleolus;