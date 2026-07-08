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USA ja Iraani konflikt lennutas dollari tõusule

USA dollari kurss tugevnes teist päeva järjest, kui hirm täiemahulise sõja puhkemise ees USA ja Iraani vahel pani investorid turvasadamat otsima.
Pingete eskaleerumine Lähis-Idas ja nafta hinnatõus suurendasid investorite huvi USA dollari kui turvasadama vastu.
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