Rahakratt, pangajuht ja galerist: kuidas kunstnikust saab kogujate sihtmärk

Investeerimisfestivali üks värvikamaid vestlusringe keskendus küll kunstile kui investeeringule, kuid veelgi rohkem kunstile kui maitsele. Eksperdid jagasid nippe, mille najal nad enda ostuotsuseid teevad ning kuidas leida alahinnatud kunstnikke.
Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda
artiklit lugedes teada:
- millise lihtsa kontrollküsimuse soovitab galerist Olga Temnikova enne kunsti ostmist müüjale esitada;
- kuidas hindavad Rahakratt, Meelis Mandel ja Priit Põldoja kunsti kui investeeringu tootlust võrreldes aktsiatega;