Pinge laes: Wall Street alustas suurte teadete eel päeva langusega

USA aktsiaturud alustasid kolmapäeval kauplemispäeva mõõduka langusega. Investorite meeleolu varjutasid Iraani üllatusrünnakud USA sihtmärkide vastu, Föderaalreservi oodatav intressiotsus ning tehisaruhiidude eelseisvad majandustulemused. Pingete taastärkamine Lähis-Idas kergitas taas toornafta hinda, mis survestas eelkõige tööstusettevõtteid.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks pani Iraani rünnak Wall Streeti päeva alguses surve alla ja milliseid sektoreid naftahinna tõus enim raputas;
- mida ootavad investorid Föderaalreservi otsuselt ning miks ei peeta ka intressitõusu võimalust täiesti välistatuks;