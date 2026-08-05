Dow püstitas uue rekordi, SpaceXi kukkumine vajutas Nasdaqi miinusesse

Kaaluravimite turu kaks suurimat valitsejat avaldasid oma teise kvartali tulemused, mis saatsid börsil aktsiad liikuma täiesti vastupidistes suundades: kui USA gigant Eli Lilly ületas mäekõrguselt ootusi ja kergitas tulevikuprognoosi, siis Taani hiid Novo Nordisk valmistas investoritele pettumuse.
Balti ärikinnisvara turg tõotab püstitada tänavu kõigi aegade rekordi, kuigi välisinvesteeringute asemele on asunud kohalik kapital, tõdes Newsec Balticu analüütik Neringa Rastenytė ettevõtte sügisväljavaate Newsec Property Outlook tutvustamisel.