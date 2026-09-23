Kiisk: Coop Panga suure aktsiapaki börsile paiskamine suruks hinna alla

Tallinna linna valitud kiirendatud pakkumisprotsess võimaldab müüa suure Coop Panga aktsiapaki korraga ja vältida olukorda, kus miljonite aktsiate tavapärane börsil müümine hakkaks aktsia hinda tugevalt alla suruma, selgitas kapitaliturgude ekspert Valeria Kiisk.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks peab Valeria Kiisk Tallinna otsust müüa Coop Panga suur osalus kiirendatud pakkumisprotsessiga turu jaoks loogiliseks;
- kes võivad sellele aktsiapakile ostjatena peale tulla ja miks peavad jaeinvestorid tõenäoliselt kõrvale jääma
(2 punkti).