Tagasi ST Nõmme endine muusikakool ootab uut elu – müüki jõudis üle kolme hektari suurune arendusala Muusikat ja rõõmsat energiat täis Tallinna Muusikakeskkooli endine kodu on alustamas uut peatükki. Riigi Kinnisvara Aktsiaselts pani Nõmmel müüki Vabaduse puiestee ja J. V. Jannseni tänava vahel paikneva enam kui 3,3 hektari suuruse kinnistute kompleksi, mis annab uuele omanikule võimaluse kujundada terviklikult üks Nõmme suuremaid arendusalasid.

Tallinna Muusikakeskkool tegutses siin aastatel 1961–2022, enne kui kolis uude Muusika- ja Balletikooli MUBA hoonesse. Nüüd müüb RKAS tervikvarana Vabaduse pst 130a, J. V. Jannseni tn 38a // Vabaduse pst 130 ja J. V. Jannseni tn 38 kinnistuid koos olemasoleva hoonestusega.

Kokku hõlmab müüdav ala 33 127 ruutmeetrit. Koha teeb Tallinna kinnisvaraturul eriliseks mitte üksnes suurus, vaid ka asukoht, sest Nõmme näol on tegu väljakujunenud aedlinnaliku piirkonnaga, kus kinnistutel kasvav kõrghaljastus ja männid annavad tulevasele arendusele juba olemasoleva rohelise raamistiku.

Vabaduse puiestee tagab hea ühenduse Tallinna teiste piirkondadega ning ka linna piiridest kaugemale jäävate asulatega.

Ühele alale mitu võimalust

Kinnistutel puudub kehtiv detailplaneering, mistõttu saab tulevane omanik hakata ala ruumilist terviklahendust kujundama vastavalt üldplaneeringust tulenevatele võimalustele ja piirangutele.

Nõmme linnaosa üldplaneeringu järgi paiknevad J. V. Jannseni tn 38a // Vabaduse pst 130 ja J. V. Jannseni tn 38 kinnistud segahoonestusalal. See võimaldab ühendada piirkonnas erinevaid funktsioone ehk ettevõtluse kõrval on lubatud kuni 50% ulatuses ka elamisfunktsioon.

Siia võib kujuneda elu- ja ärifunktsiooni ühendav kvartal, mille täpsem ruumiline lahendus, liikumisteed, juurdepääsud ning erinevate funktsioonide paiknemine pannakse paika detailplaneeringuga.

Vabaduse pst 130a kinnistu roll on teistsugune. See paikneb üldplaneeringu järgi avalikult kasutatavate ja sotsiaalobjektide alal, mis on reserveeritud eelkõige hariduse, kultuuri ja spordi tarbeks. Nii annab kogu kompleksi erinev maakasutus tulevasele omanikule võimaluse mõelda alast tervikuna ning siduda omavahel elu-, äri- ja ühiskondlikke funktsioone.

Kinnistute kompleksi müügihind on 6 090 000 eurot. Avaliku elektroonilise enampakkumise pakkumiste esitamise tähtaeg on 22. oktoober 2026 kell 13.00.

Müügitingimused ja enampakkumine

Vabaduse pst 130a, J. V. Jannseni tn 38a // Vabaduse pst 130 ja J. V. Jannseni tn 38 kinnistud müüakse ühe tervikvarana. Kinnistute kompleksi müügihind on 6 090 000 eurot.

Avaliku elektroonilise enampakkumise pakkumiste esitamise tähtaeg on 22. oktoober 2026 kell 13.00.

Kinnistute, olemasolevate hoonete ja täiendava dokumentatsiooniga on võimalik tutvuda eelneval kokkuleppel.

Täpsem info objekti, enampakkumise tingimuste, dokumentatsiooni ja jooniste kohta on leitav SIIT