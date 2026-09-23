Net Groupi juhatuse liige Saksamaa turule sisenemisest: mängureeglid on sootuks teised
Tarkvara- ja äriarendusettevõte Net Group suunas möödunud aastal suure osa oma äriarendusest Saksamaa turule, kus ettevõtte juhatuse liikme Piret Vahteri sõnul on võimalusi palju, kuid ärini jõudmine võtab Eestiga võrreldes märksa rohkem aega.
Eesti tarkvarafirmad on saavutanud välisturgudel edu, kuid osa ettevõtteid on jätnud tootearenduse müügi ja turunduse kõrval tahaplaanile. Erply tegevjuhi Kristjan Hiiemaa hinnangul võib see tehisaru kiire arengu ajal valusalt kätte maksta.
Püsivalt ebakindlaks muutunud maailm paneb Euroopa ettevõtete konkurentsivõime proovile, kuid Eesti ja Saksamaa saavad uue reaalsusega kohanemiseks head koostööd teha ja teineteist täiendada, leiab välisministeeriumi asekantsler Mariin Ratnik.