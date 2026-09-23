Tagasi Tartu taevasse võib tekkida Euroopa esimene reguleeritud drooniliiklus. "See annab linnale väga suure eelise" Tartu õhuruumi võib tekkida Euroopa esimene liiklussüsteem mehitamata õhusõidukitele.

Lennundusklastri juhatuse liige ja TrackDeepi asutaja Andy Viikmaa usub, et kui plaan realiseerub, võidaksid sellest kõik. "Kõik osapooled on väga entusiastlikud ja me tõesti loodame, et see plaan õnnestub. Kui see ülelinnaline kontrollitud õhuruum Tartusse tekib, siis see annab väga suure eelise," rääkis Viikmaa.

"Muidugi on ka kitsaskohti ja me peame aru saama, et see ei juhtu homme, aga me eeldame, et see saab teoks paari aasta jooksul," lisas Viikmaa.

Liikluskorraldus tudengilinna õhuruumis saaks toimuda tänu U-space’i süsteemile. See on spetsiaalselt droonidele mõeldud õhuruum, kus liiklust korraldatakse digitaalsete teenuste abil.