Harju Elekter laiendas Keila tehast andmekeskuste buumi toel

Kinnisvarast pääseda lootnud Miko-Ove Niinemäe plaani lõi segi põgus kokkusaamine Londoni kohvikus tarkvaraettevõtja Martin Saloga. Nüüd lükatakse koos käima miljardilist AI-tehast, mille investoriteks on nimekad Eesti ärimehed.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.