Kaspar Oja: kodukontori puhul ei tasu unustada regionaalpoliitilist väärtust

Kodukontoril on olulised eelised, näiteks see, et kõik spetsialistid ei pea elama just pealinnas. Kuid lõppeks peab juht töökorralduse ikkagi otsustama selle järgi, mis on ettevõtte eesmärgid, kirjutab Kaspar Oja vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks peab Kaspar Oja vaidlust kontori ja kodukontori üle eelkõige juhtimisküsimuseks, mitte pelgalt töötajate mugavuse teemaks;
- kuidas võib kaugtöö Oja hinnangul toetada regionaalpoliitikat ja mida see tähendab ettevõtte värbamise ning väiksemate paikade jaoks.