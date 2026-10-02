Ettevõtjate elu läheb lihtsamaks. EMTA juht: käibedeklaratsioon kaob
Alates järgmise aasta aprillist ei pea ettevõtjad käibedeklaratsiooni ise tegema, vaid maksu- ja tolliamet koostab maksuarvestuse ettevõtte esitatud andmete põhjal, ütles maksu- ja tolliameti käibemaksuosakonna juhataja Richard Kirves.
Eesti spordis pole olnud raha kunagi ülearu. Aastaid hallil alal püsinud sportlaste tasustamise reeglid said pärast maksuameti teravdatud tähelepanu 2020. aastal küll selgemad piirid, kuid probleemid pole kadunud. Äripäevaga rääkinud sportlaste ja treeneri sõnul otsivad klubid endiselt võimalusi, kuidas maksukoormust vähendada.
Septembris võib talverehvidele mõtlemine tunduda ennatlik. Päeval on asfalt veel soe ning hommikune sõit ei pruugi eelmise nädala omast erineda. Ometi tasub just enne sügisest kiiret aega üle vaadata, millises seisukorras ootab talvine rehvikomplekt ja kus selle vahetus korraldada. Esimene libe hommik ei jäta enam kuigi palju võimalusi rahulikuks võrdlemiseks.