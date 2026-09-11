Eestisse miljardilise tulevikutehase investoriks vähem kui miljoniga ei pääse

Kinnisvarast pääseda lootnud Miko-Ove Niinemäe plaani lõi segi põgus kokkusaamine Londoni kohvikus tarkvaraettevõtja Martin Saloga. Nüüd lükatakse koos käima miljardilist AI-tehast, mille investoriteks on nimekad Eesti ärimehed.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas Martin Salo ja Miko-Ove Niinemäe Londoni kohvikukohtumisest sündis vähem kui aastaga üle miljardi euro suurune AI-tehase plaan;
- miks seab projekt investoritele üle miljoni euro suuruse lati ning mida räägivad asutajad võimalikust börsileminekust.
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