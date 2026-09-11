Eestisse miljardilise tulevikutehase investoriks vähem kui miljoniga ei pääse

Vastukaja Einari Kiseli artiklile

Soome ja Iirimaa näitavad, et kiiresti kasvava andmekeskuste sektoriga kaasnevad mured, mida tuleb lahendada. Ent nende kogemus näitab ka seda, miks riigid on aastakümneid selliste investeeringute pärast konkureerinud, kirjutab andmekeskust rajava ettevõtte Greenergy Data Centers suurkliendi segmendijuht Martin Rungi.