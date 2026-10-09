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Arco Vara nõukogu lasi pool aastat ametis olnud juhi lahti. “Loomulikult mul on kahju”

Vaid pool aastat Arco Vara juhina töötanud Rait Riimi sõnul sai tema lahkumisel määravaks nõukogu ootus ettevõtte omakapitali tootlusele. Samal ajal peab nõukogu esimees Tarmo Sild vajalikuks muutusi nii ettevõtte mõtteviisis kui ka Lutheri kvartali äriplaanis.

Tellijana saad artiklit lugedes teada:

  • miks pidas Arco Vara nõukogu Tarmo Silla sõnul vajalikuks vahetada välja vaid pool aastat ametis olnud juht
  • millised probleemid Lutheri kvartali äriplaanis said Rait Riimi jaoks määravaks ja mida see võib tähendada arenduse edasisele käekäigule.
Rait Riim sai Arco Vara juhtida vähem kui kuus kuud.
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