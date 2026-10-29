Alphabeti kukkumine tiris USA börsid miinusesse, tehisintellekti mured paljastusid taas

USA aktsiaturud alustasid neljapäevast kauplemispäeva langusega. Majandustulemustega pettumuse valmistanud ja ligi 12 protsenti kukkunud Alphabeti aktsia päästis valla laiaulatusliku tehnoloogiasektori müügilaine ning tõi turgudele tagasi mure tehisintellekti hiigelinvesteeringute tasuvuse pärast.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks muutus Alphabeti tulemuste järel taas teravaks küsimus, kas tehisintellekti hiigelinvesteeringud end ära tasuvad;
- kuidas võivad PCE inflatsiooninäit ja Christine Lagarde’i ootamatu lahkumisteade mõjutada investorite järgmisi samme turgudel.