Sander Danil: vabariiklaste ootamatult hea tulemus mõjutaks aktsiaturge kõige rohkem

Kuna demokraatide hea tulemus USA vahevalimistel on ootustes suuresti arvesse võetud, võiks suurema lühiajalise aktsiaturu liikumise põhjustada vabariiklaste oodatust parem või väga napp ja vaidlustatav tulemus, kirjutab SEB privaatpanganduse strateeg Sander Danil.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: miks võib Sander Danili hinnangul just vabariiklaste oodatust parem tulemus aktsiaturge kõige rohkem kõigutada;

milliseid sektoreid ja näitajaid tasub USA vahevalimiste järel investoril kõige tähelepanelikumalt jälgida.