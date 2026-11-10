Endine NATO peasekretär kasvatas nõustamisest miljonäriäri

„Esiteks olen ma kogu oma poliitilise karjääri jooksul pööranud suurt tähelepanu kolmele Balti riigile. Nii Taani peaministri kui ka NATO peasekretärina,“ selgitas Anders Rasmussen intervjuus Läti raadiole.
Tootmisettevõtted investeerivad automatiseerimisse, seadmete ühendamisse ja andmete kogumisse. Ometi kulub endiselt aega komponentide otsimisele, inventeerimisele ja nende liikumise käsitsi registreerimisele. RFID-tehnoloogia pakub võimalust muuta mitte ainult üksikuid töövõtteid, vaid terveid protsesse.